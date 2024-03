Côte d’Ivoire : Gloire aux dieux du pétrole !

Il n’en a pas autant pour qu’on la rebaptise Côte du pétrole. Mais une chose est sûre, depuis 2023, la Côte d’Ivoire fait d’importantes découvertes de pétrole et de gaz. Le gisement Baleine, le plus grand gisement de pétrole et de gaz jamais découvert dans le bassin sédimentaire ivoirien, a des réserves certifiées « aujourd’hui à 2,5 milliards de barils de pétrole et 3,300 milliards de pieds cubes de gaz naturel associé ».





Après Baleine, CALAO





C’est ce que révélait en novembre 2023, le ministre des Mines Mamadou Sangafowa Coulibaly lors de la mise en production dudit gisement. Il était certainement à mille lieues d’imaginer que quatre mois plus tard, un autre grand bassin pétrolier et gazier serait découvert à quelques centaines de kilomètres de là.





En effet, le groupe pétrolier italien Eni et son partenaire PETROCI Holding ont découvert début mars 2024, CALAO, une importante réserve d’hydrocarbures sur le bloc pétrolier CI-205. CALAO est situé à environ 45 kilomètres au large des côtes et à 120 km à l’ouest du gisement Baleine, informe Abidjan.net. C’est en forant le puits dénommé Murène-1X, d’une profondeur totale de 5000 m, que le groupe Eni et son partenaire sont tombés sur ce filon.





Selon les estimations fournies par le ministre ivoirien du Pétrole Mamadou Sangafowa, les ressources en place sont de l’ordre « d’un milliard à 1,5 milliard de barils équivalent pétrole ».





« Beaucoup plus riche en gaz naturel »