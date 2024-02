Côte d’Ivoire : Ouattara libère Soul To Soul, "l’ombre" de Guillaume Soro

Koné Kamaraté Souleymane alias Soul To Soul va recouvrer sa liberté. Ce proche de Guillaume Soro fait partie des 51 personnes civiles et militaires graciées par le président ivoirien Alassane Ouattara à l’issue d’une récente réunion du Conseil national de sécurité.





Condamné à 20 ans de prison en 2021





« Le président de la République, conformément à son engagement d’œuvrer résolument à la consolidation de la paix dans notre pays, a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d’accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises postélectorales et pour atteinte à la sûreté de l’État. Parmi ces personnes, figurent notamment MM. Dogo Blé Bruno, Gnatoa Katet Paulin, Kassé Kouamé Jean-Baptiste et Koné Kamaraté Souleymane » a annoncé hier jeudi 22 février 2024, Fidèle Sarassoro, secrétaire exécutif dudit Conseil. Soul To Soul avait été condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne en 2021, pour « complot » et « tentative d’atteinte contre l’autorité de l’État ».





Soul To Soul lui est « entièrement dévoué et partage tous ses secrets »





Il est considéré comme "l’ombre" de Guillaume Soro, tant les deux hommes sont proches. Selon une source qui connaît bien les deux personnalités, Soul to Soul est "entièrement dévoué" à l’ancien Premier ministre ivoirien et "partage tous ses secrets".





En 2007, quand Guillaume Soro est nommé Premier ministre de Laurent Gbagbo, Kamaraté devient son directeur de protocole. Un poste qu’il gardera quand son patron sera élu président de l’Assemblée nationale.





« Je sais que tu paies le prix de la fidélité, de la loyauté et de la fraternité qui nous lie »





En avril 2023, l’ex-chef rebelle lui avait rendu hommage dans un message publié sur sa page Facebook. « Je sais que tu paies le prix de la fidélité, de la loyauté et de la fraternité qui nous lie », lui a-t-il dit avant de lui demander de « demeurer fort ».