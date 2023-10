Côte d’Ivoire : Salif Keita, victime de sa proximité avec Assimi Goita

En Côte d’Ivoire, on n’a pas vraiment oublié "l’Affaire des 49 soldats ivoiriens" détenus au Mali pendant plusieurs mois. Les soutiens de la junte en paient visiblement le prix. En effet, une vive polémique a éclaté sur la toile après l’annonce du concert célébrant les 50 ans de carrière de Salif Keita à Abidjan.

Le chanteur, faut-il le rappeler, est un allié du président de la Transition malienne Assimi Goita.

Son mutisme en cause

En août dernier, il avait été nommé Conseiller spécial du colonel au pouvoir, après sa démission du Conseil national de la Transition. Sur la toile, les internautes ivoiriens ont reproché à l'artiste son mutisme jusqu’au dénouement de " l’Affaire des 49 soldats ivoiriens".

Ils rappellent que l’artiste est un proche d’Assimi Goita et qu'il aurait pu militer pour apaiser les tensions nées de cette crise diplomatique entre les deux pays. En somme, les internautes ivoiriens se sont opposés à son concert au Palais de la Culture de Treichville. L’organisateur de l’évènement prévu normalement pour le 17 novembre prochain, a dû faire machine arrière.

Le concert n’est pas pour autant annulé. « Nous tenons à vous informer que, malgré notre volonté, et l’investissement considérable que nous avons réalisé en vue de l’organisation du concert de Salif Keita prévu pour le 17 novembre , nous sommes contraints de reporter l'événement à une date ultérieure. Cette décision n’a pas été prise à la légère mais elle est due à des circonstances indépendantes de notre volonté », a annoncé l’organisateur dans un communiqué publié le 25 octobre dernier.

« Ma musique ne sera jamais un instrument de trouble »

Le chanteur malien a lui-même confirmé l’information sur sa page Facebook. « D’un commun accord avec le promoteur, nous avons décidé de reporter le spectacle du 17 novembre à une date ultérieure. Je suis Salif Keita, Artiste chanteur et musicien Africain. A force de travail j’ai emmené ma musique à toucher des personnes à travers le monde. Je chante l’amour, la tolérance, la dignité, la paix, la solidarité, la souffrance de peuples opprimés. Ma musique ne sera jamais un instrument de trouble. À ce jeune promoteur ivoirien qui a souhaité offrir ce spectacle à un public qui l’attendait et à son équipe, j’exprime toute ma sympathie et ma solidarité », a écrit l’artiste.

Notons qu’aucune voix officielle ne s’est opposée au concert de la star malienne à Abidjan. Tout s’est visiblement décidé sur les réseaux sociaux.