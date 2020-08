Coup d'Etat au Mali : La Cedeao prend de lourdes sanctions

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) a sorti un second communiqué en fin de journée de ce mardi marquée par une confusion institutionnelle au Mali. Et c'est pour annoncer de lourdes sanctions contre le Mali et les putschistes.En effet, d'après le texte, l'institution sous-régionale a suspendu le pays d'Ibrahim Boubacar Keita de tous ses organes de decison et les frontieres terrestres des pays membres lui sont également fermées. Ceci, en plus de l'impossibilité, à compter de ce jour, des transactions financières entre le Mali et les autres pays membres.Quant aux militaires, auteurs de cette mutinerie, la Cedeao a annoncé un certain nombre de sanctions à leur encontre.Elle exige la libération immédiate d'IBK et demande la montée en puissance de sa force en attende.