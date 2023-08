Coup d’Etat au Gabon: La demande du Président tchadien aux militaires

Des militaires putschistes ont mis fin, hier, au régime d’Ali Bongo. Ce dernier est actuellement en résidence surveillée. Face à cette situation, la République du Tchad a publié un communiqué de presse daté du 30 août. Ce, pour dire qu'elle suit avec la plus grande attention et préoccupation l'évolution de la situation au Gabon suite à la tentative de coup d'Etat en cours.



«Tout en appelant au retour à l'ordre constitutionnel, le Tchad invite à une réunion de la CEEAC et demande aux militaires de veiller à la sécurité et à l'intégrité physique, du Président Ali Bongo Ondimba et de sa famille », lit-on dans le document signé par le Porte-parole, Ibrahim Adam Mahamat.