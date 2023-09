Coup d’Etat au Gabon : Paul Biya s’inquiète pour « l’intégrité physique » d’Ali Bongo

Dans un communiqué publié jeudi dernier, le gouvernement camerounais a condamné le putsch au Gabon. Yaoundé affirme que ce coup de force « viole les principes fondamentaux et les valeurs de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et de l’Union Africaine ».





Veillez à son « intégrité physique »





Il exhorte la junte à veiller à « l’intégrité physique du Président Ali Bongo Ondimba et des membres de sa famille ». Le Cameroun a par ailleurs réclamé un retour rapide à l’ordre constitutionnel et la préservation de la paix et la stabilité du Gabon.





Pour rappel, Ali Bongo a passé 14 ans à la tête du Gabon.