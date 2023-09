Coups d’État : cinq chiffres à savoir sur les putschs en Afrique

Les chercheurs américains Jonathan Powell et Clayton Thyne ont mené une étude sur le phénomène. Reprise par Le Soleil, celle-ci révèle que depuis 1950, 44% des prises de pouvoir par les militaires se sont déroulées sur le continent.



214



Le nombre de coups d’État enregistrés en Afrique depuis 1950. Il représente 44% des putschs recensés (486) durant la période considérée dans le monde.



- 20 milliards F CFA



Les deux chercheurs américains rapportent que les putschs sont plus fréquents dans les pays les plus pauvres. À preuve, ils brandissent les PIB du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, dirigés par des militaires. Ils sont inférieurs à 20 milliards de dollars (environ 13 000 milliards F CFA). Celui du Soudan, champion d’Afrique des putschs (voir plus loin), dépasse à peine 21 milliards de dollars.



45



Sur les 54 pays africains, 45 ont connu au moins un coup d’État. L’étude des deux Américains révèle que le taux de réussite est de 80%, ce qui veut dire que les tentatives de putschs ont réussi dans 36 pays.



17



Le nombre de coups d’État enregistrés au Soudan depuis 1950. Le record d’Afrique. Le Burkina Faso et le Nigeria, deuxièmes ex-aequo (8), complètent le podium.



106



Sur les 214 coups d’État survenus en Afrique depuis 1950, 106 ont réussi. Les chercheurs américains relèvent que les putschs sont de moins en moins fréquents dans le monde, mais réussissent de plus en plus.