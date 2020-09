CPI : Fatou Bensouda peut-elle riposter face à Donald Trump ?

La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, au Conseil de sécurité de l'ONU, le 14 décembre 2018

La menace planait depuis plusieurs mois déjà. Le couperet est finalement tombé le mercredi 2 septembre. Face à la presse, le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a annoncé placer sur liste noire, aux côtés de terroristes et de trafiquants de drogue, deux membres de la Cour pénale internationale (CPI) : sa procureure gambienne, Fatou Bensouda, et Phakiso Mochochoko, le directeur de la division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération de la CPI, originaire du Lesotho.« Nous ne resterons pas les bras croisés, tandis que nos concitoyens sont menacés par une cour de kangourous », a lâché Mike Pompeo. À l’origine de son courroux, le feu vert donné par la procureure à l’ouverture d’une enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis en Afghanistan – enquête qui pourrait mettre en cause l’armée américaine.