Crise au Niger : La Cedeao, un glaive ou une colombe ?

L’attitude de la Cedeao après le putsch du 26 juillet au Niger interroge. Outre les sévères sanctions prises contre Niamey, l'organisation sous-régionale a menacé d’intervenir militairement dans le pays pour rétablir l'ordre constitutionnel.





Elle n'avait pas adopté cette posture va-t'en-guerre après les coups d’Etat au Mali, au Burkina Faso et en Guinée.





Hypocrisie ?





Sans doute en avait-elle marre de ces putschs incessants; mais en menaçant tout de suite les militaires au pouvoir à Niamey, lors de son premier sommet post-putsch, la Cedeao n’a pas balisé le terrain à une résolution pacifique de la crise. La preuve, la junte au pouvoir s’est braquée.





Elle a d’ailleurs ignoré l’ultimatum de l’institution sous-régionale. Il est clair que dans la résolution pacifique d’un différend, les deux parties doivent négocier à armes égales. C’est difficile d’y parvenir quand l’une d’elle porte à la fois le glaive et la colombe. Les putschistes estiment qu’une intervention militaire de la Cedeao au Niger est une agression. Ils la perçoivent comme telle et ne sont alors plus vraiment réceptifs au dialogue.





La rhétorique belliqueuse de la Cedeao est incompatible avec son désir de résoudre pacifiquement cette crise. On peut même se demander si l’organisation sous-régionale ne fait pas preuve d’hypocrisie.





« Nous devons mordre comme il le faut »





A-t-elle vraiment l’intention de trouver une solution pacifique ou le but initial est de déloger les putschistes par la force ? Si on s’en tient au discours du président en exercice de la Cedeao début juillet, l’organisation sous-régionale avait déjà fait le choix de la violence.





En effet, Bola Tinubu indiquait que la Cedeao n’allait plus tolérer les coups d’Etat. « Nous n’avons pas investi dans nos armées, leurs uniformes, leur formation, leurs bottes pour qu’ils se braquent contre les populations, les principes républicains. Nous avons investi sur eux pour défendre la souveraineté de leur pays, maintenant, ils aspirent à mettre en place leur gouvernement. Nous devons réagir, nous ne pouvons pas rester comme des chiens sans crocs à la Cedeao. Nous devons mordre comme il le faut » déclarait le président nigérian.





On semble irrémédiablement avancer vers une intervention militaire au Niger. Mais l’institution sous-régionale doit être une glaive ou une colombe ?