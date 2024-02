Crise politique: Après Macky Sall, la CEDEAO tance aussi les partenaires internationaux

La conférence des présidents la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est réunie ce samedi à Abuja afin d'examiner la situation au Niger mais aussi dans la région. S'exprimant sur le développement, la souveraineté et l'unité de l'Afrique "les chefs d’État et de gouvernement ont souligné leur engagement" à travailler dans ce sens.