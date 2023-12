Dans une même décision, le chef du Parlement kenyan "vexe" les présidents Ruto, Tshisekedi et Museveni

Au Kenya, le président du Parlement Moses Wentang’ula voit d’un mauvais œil les nouvelles tendances vestimentaires à l’Assemblée nationale. En effet, plusieurs députés ont commencé par porter des tenues qui ne sont pas inscrites dans le dress code du Parlement. Le mardi 28 novembre dernier, Moses Wentang’ula a fermement interdit le port de ces vêtements à ses collègues.





Ils «viennent en plénière ou en commission vêtus d’une tenue trop décontractée »





« Je le fais pour nous prémunir contre la négation des convenances, au regard en particulier, de la préférence de certains parlementaires, qui viennent en plénière ou en commission vêtus d’une tenue trop décontractée » s’est justifié le patron du perchoir kenyan. La tenue trop décontractée dont il parle c’est le costume Kaunda, un ensemble porté par le regretté président zambien Kenneth Kaunda.





Il est composé d’une veste de type safari à manches courtes ou longues et d’un pantalon assorti. La tenue est portée sans cravate et n’est pas sans rappeler le costume Mao porté par le leader communiste chinois Mao Zedong.





Ruto a porté le costume Kaunda lors de la visite du roi Charles III au Kenya





L’actuel président Kenyan William Ruto affectionne ce style vestimentaire. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, il a fait plusieurs apparitions publiques dans ce costume. C’est d’ailleurs ce qu’il a porté lors de la réception du roi Charles III en début du mois.





Ses pairs africains à l’instar du président congolais Félix Tshisekedi et de son homologue ougandais Yoweri Museveni arborent régulièrement cet ensemble. Visiblement, le président du parlement kenyan n’en a cure. Il ne veut plus voir les députés dans ce costume, encore moins dans « des vêtements traditionnels et culturels » africains.





Ils ressemblent « à des combattants de rues »





Pour Moses Wentang’ula, la tenue vestimentaire homologuée au Parlement comprend une chemise à col à manches longues, une cravate, un pantalon, un manteau, des chaussettes et des chaussures, pour les hommes. Les femmes quant à elles doivent porter des jupes et des robes qui arrivent en dessous du genou. Les hauts sans manches sont interdits. « J’ai vu à la télévision des membres de comités ressemblant à des combattants de rues. Les normes de décence sont indispensables dans cette auguste maison », a-t-il critiqué.