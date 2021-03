Départ de Djamel Bouras à la tête du parlement panafricain: Les députés louent ses qualités de fédérateur

Départ de Djamel Bouras à la tête du parlement panafricain

Après la dissolution de l' assemblée nationale ( Apn) Algérie entrée en vigueur depuis le 1 mars 2021, le député Djamel Bouras par ailleurs , président par intérim du parlement panafricain a terminé sa mission en tant que parlementaire. Une pilule amère à avaler pour ses collègues parlementaires. Ils regrettent ce départ " brusque ". Le député Noura Boudouad Bouira a fait savoir que le député Djamel Bouras a été le meilleur ambassadeur . Il a honoré l'Algérie dans tous les parlements internationaux. Les députés se sont passé le mot en rappelant les réalisations qu' il a eu à faire au sein du parlement panafricain. Il a amélioré la cohésion interne de l'organe de l' Union africaine.





"Djamel Bouras a consenti des efforts pour soutenir la cause Palestine a fait savoir le député Bassam Elhussing. Il ajoute que " l'honorable Djamel Bouras a toujours prôné la paix et c'est un fédérateur.

Le député Libyen Youssef de la commission de la jeunesse a pour sa part tenu à apporter un témoignage sur son collègue. " Djamel Bouras a eu à faire un travail remarquable dans le dénouement de la crise libyenne. . Malgré tous les problèmes qui existent au parlement Djamel Bouras a toujours eu un discours rassembleur. Son combat est de mettre en avant la jeunesse. L'Union Africaine lui porte une oreille attentive du fait de sa disponibilité. Il a su régler dans la discrétion beaucoup de conflits révèle t il.

Depuis son arrivée en tant que vice président du parlement panafricain , Djamel Bouras a changé le visage pan" témoigne Sunkung diamé député gambien.





On espère qu'il reprendra vite son poste parce qu'il a fait des avancées significatives. Il a insufflé une nouvelle dynamique à la politique internationale du parlement panafricain , au service exclusif des intérêts des peuples africains et de leurs partenaires.

Son collègue gambien lui vient en appoint. A en croire Mbow depuis son arrivée au parlement panafricain , Djamel Bouras s'est toujours battu pour une Afrique Unie. Il est toujours présent pour défendre la cause des femmes et les jeunes. Interrogé à leur le député sénégalais





Toussaint Manga a tari d'éloges à l'endroit du député sortant. Il a magnifié son travail. Dans ses discours lors des sessions l'unité africaine occupe une place importante.





Son collègue sénégalais Djibril War lui aussi a rappelé ses relations avec l'ex député. " Nous avons eu à travailler dans plusieurs dossiers. C'est un défenseur de l' Afrique. A son arrivée à la tête du parlement comme président par intérim l' honorable s'est battu pour le règlement intérieur et a plaidé pour une Afrique unie. Parmi les dossiers prioritaires qu' il a eu à défendre y figure les femmes et les enfants. Car dit il les enfants sont l'avenir de notre continent en tant que voix des peuples d'Afrique. La mission du pap est de fournir une plateforme commune aux peuples africains pour représenter et agir comme voix du peuple africain.En prélude à la célébration de la journée des femmes, il a eu à donner des directives pour la réussite de cet événement. Fait savoir Djibril War.





Du côte des femmes même constat l'honorable Lucia Dos passos du cap vert. Le député nous a soutenu. Il a plaidé notre cause partout où il a représenté le parlement. D'ailleurs grâce à lui la voix des femmes est très écoutée surtout lors des prises de décision.

L'honorable Carole Agito de la Rdc lui emboite le pas. Elle fait savoir la protection des femmes et des enfants a été le cheval de bataille de l'honorable. Durant cette période de covid 19 tous ses discours allaient dans le sens de nous soutenir et de nous épauler.

Khady Bâ du Sénégal est très ravie de parler de son collègue ce qui m'a le plus marqué l'année dernière quand la covid a touché tous les pays africains. Il a eu à appeler tous les députés pour s'enquérir de leur situation.





Honorable Aurelien simplice zingas Centrafrique président du comité du pan sur la santé. Nous avons eu une bonne relation de travail. Ce qui m'a le plus marqué c'est son dévouement pour le continent africain surtout à l'égard des femmes. Djamel Bouras a toujours mis en avant la femme. Durant cette période de pandémie, il s'est beaucoup investi pour la santé pour tous.





Pemmy Madjodina. Afrique du sud





Ce que je peux dire sur Djamel Bouras il a toujours défendu la femme. Il a lutté contre la violence sexiste. Djamel Bouras a toujours souligné l'importance de prendre des décisions contre ces crimes pour garantir la sécurité.

La dette africaine et la monnaie unique ont été au coeur de ses préoccupations. Selon James Gony président de la commission des affaires monétaires et financières. " Je suis satisfait de la façon dont il a géré les affaires du pan. Son souci a été toujours que l'Afrique ait une monnaie unique. L'honorable a défendu ses positions en ce qui concerne la dette africaine. Un homme engagé pour l'Afrique.





Saouda Mohamed de la Mauritanie a fait savoir que l'honorable Djamel Bouras a honoré l'Afrique partout. C'est un combattant de la liberté.

Pour clôturer le député Égyptien Moustapha Elgendy président du caucus nord. " l'honorable Djamel Bouras est un homme d' État. Il a pris la responsabilité de prendre les rênes du parlement internationaux au moment où le monde entier est frappé en plein fouet par la pandémie. Il a suivi le règlement intérieur et il a conforté les employés du pan. Ce que Djamel Bouras a fait pour le parlement restera gravé dans l'histoire du pan.





Une autre prouesse que Djamel Bouras a réussi c'est l'entrée en vigueur de la signature des pays de la libre échange continental. Un projet phare de l'Union Africaine.