Diplomates gambiens expulsés des USA : la réaction de Banjul

Quatre agents de l’ambassade de Gambie aux Etats-Unis ont jusqu’au 17 juillet prochain pour quitter le territoire américain. Ils ont été déclarés persona non grata au pays de l’oncle Sam. Ces fonctionnaires sont accusés de fraudes et de violences physiques.





Dans une récente interview à West Coast Radio, le porte-parole du gouvernement gambien Ebrima G. Sankareh a confirmé l’information. C’est du moins ce qu’indique le média en ligne The Point.





« Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement »





« J’ai parlé au ministre des Affaires étrangères et au président Adama Barrow. Personne ne voudra envoyer des diplomates dans des pays étrangers pour qu’ils soient renvoyés chez eux pour avoir prétendument manqué de respect aux lois du pays…Donc évidemment, ce n’est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement et en particulier pour le président Barrow. Il a accepté la Constitution américaine, la position du gouvernement, et a décidé de les rapatrier au plus tard le 17 juillet avec leurs familles » a déclaré M Sankareh.





En ce qui concerne Abdu Cham, l’agent accusé d’avoir exercé une violence physique sur son enfant, le porte-parole informe que le gouvernement a demandé une preuve de sa culpabilité. Mais l’intéressé devra d’abord rentrer à Banjul.