Diplomates gambiens expulsés des USA : la réaction du ministre de tutelle Mamadou Tangara

Quatre agents de l’ambassade de Gambie aux Etats-Unis avaient jusqu’au 17 juillet 2023 pour quitter le sol américain. Ils ont été déclarés persona non grata pour avoir commis des fraudes au visas notamment.



Lors d’une récente rencontre avec la presse, le ministre gambien des Affaires étrangères Mamadou Tangara, a admis que ces expulsions n’étaient pas flatteuses. Cependant, il n’y a pas péril en la demeure.



« C’est grave, mais pas très grave dans le contexte gambien »



« La question de nos diplomates à Washington est plutôt malheureuse. Mais pour autant que je sache d’après ce que nous avons reçu, il n’y a rien de très grave. C’est grave, mais pas très grave dans un contexte gambien » a déclaré M Tangara au site d’informations The Standard.



Il a même semblé mettre en exergue une certaine naïveté des agents incriminés. « Imaginez, vous étiez en poste en Europe ou en Amérique, vous avez des proches qui vous disent: « Aidez-moi à prendre des gens, mon frère ». Parce qu’ils pensent que c’est facile, mais ce n’est pas comme ça. Parfois, les gens le font innocemment sans en connaître les implications » a déclaré le chef de la diplomatie gambienne.



L’autorité a par ailleurs indiqué que cet incident n’avait nullement terni l’image de la diplomatie gambienne. A l’en croire, le pays reste toujours crédible « sur la scène internationale ». « Aujourd’hui, plus que jamais la Gambie est très respectée » a-t-il assuré.



« Nous devons donc savoir exactement ce qui s’est passé »



En ce qui concerne le sort des diplomates expulsés, M Tangara informe qu’il y aura une enquête avant d’envisager des mesures. « Eh bien, vous ne pouvez pas sauter aux conclusions et dire que nous allons faire X, Y et Z. Il faut aller au fond des choses pour savoir exactement ce qui s’est passé. En fait, même avant qu’on ne vous condamne, je pense que vous passez par un procès. Nous devons donc savoir exactement ce qui s’est passé et prendre les mesures nécessaires » a-t-il déclaré.