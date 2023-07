Diplomatie : 4 agents de l’ambassade de Gambie seraient persona non grata aux USA

Aux États-Unis, quatre agents de l’ambassade de Gambie seraient dans une position délicate. Il s’agit de Pa Sako Darboe, Abdu Cham, Mustapha Sosseh et Alhagie Babou Joof. Ces personnalités auraient jusqu’au 17 juillet 2023 pour quitter les États-Unis.





C’est du moins ce qu’indiquent les sites d’informations gambiens "The Point" et "The Standard". Le département d’État américain a expliqué les raisons qui motivent l’expulsion des quatre diplomates.





Violences





D’après l’institution, Abdu Cham, conseiller à l’ambassade de Gambie à Washington, est accusé de violence par le département de police du comté de Montgomery (MCPD). L’homme aurait frappé sa fille avec un instrument qui a «laissé des marques sur ses bras». Le «MCPD a, en outre, signalé que sur la base des blessures de la victime et des preuves sur les lieux, sans son immunité diplomatique, M Cham aurait été arrêté en vertu de la loi de l’État et accusé de maltraitance d’enfant au deuxième degré».





Pa Sako Darboe (premier secrétaire de l’ambassade) est, quant à lui, accusé de fraude. «Une enquête ultérieure menée par le service de sécurité diplomatique (DSS) a déterminé que des documents de transferts de garde (de deux enfants) étaient frauduleux et que M. Darboe a utilisé ces documents pour inscrire les deux enfants à l’école du comté de Montgomery, dans le Maryland», explique le département d’État.





Fraudes





En ce qui concerne Alhagie Babou Joof, il lui est reproché d’avoir participé à une fraude au visa. L’homme est l’attaché financier de l’ambassade de Gambie à Washington. Le dernier, Mustapha Sosseh, est associé à des demandes de visa avec des indicateurs frauduleux.