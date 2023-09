Egypte: six mois de prison ferme pour le chef de l'opposition libérale

Un tribunal égyptien a condamné samedi Hicham Kassem , chef du Courant libre, l'opposition libérale, à six mois de prison ferme, ce qui l'empêche de fait de participer à la campagne pour la présidentielle prévue au printemps, rapportent son avocat et son mouvement.