Egypte: un policier tue deux touristes israéliens et un Egyptien

Deux touristes israéliens et un Egyptien ont été tués dimanche par un policier à Alexandrie, sur la côte nord de l'Egypte, indique un média proche de l'appareil sécuritaire, en pleine guerre entre Israël et le Hamas palestinien. "Un policier à Alexandrie a tiré avec son arme personnelle à l'aveuglette sur un groupe de touristes israéliens (...) Deux touristes ont été tués, ainsi qu'un Egyptien et le policier a été appréhendé", affirme la télévision Extra news, citant "une source de sécurité".

L'Egypte, voisine d'Israël et médiateur incontournable à chaque nouvelle flambée de violence entre Israël et Gaza avec laquelle elle partage aussi une frontière, a été le premier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël, en 1979. Si les gouvernements ont fait la paix -au grand dam des autres Etats arabes-, dans la rue égyptienne, Israël reste un ennemi juré.





En juin, trois soldats israéliens ont été tués par un "policier égyptien", "infiltré" depuis l'Egypte en Israël avant d'être abattu, selon un porte-parole militaire israélien. Selon la version égyptienne, un membre des "forces de sécurité pourchassant des trafiquants de drogue" a traversé un point de contrôle frontalier.





Il s'en est suivi un "échange de tirs ayant fait trois morts côté israélien" en plus de l'Egyptien. Après l'incident, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s'était entretenu au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et les autorités des deux pays s'étaient empressées de réaffirmer leur coopération.





En échange de la normalisation, Le Caire avait récupéré la péninsule du Sinaï, occupée par Israël depuis la défaite arabe de 1967. L'accord de paix avait fait suite à la guerre d'octobre 1973, considérée comme une grande "victoire" en Egypte.





Le Hamas a lancé samedi son offensive d'une ampleur sans précédent contre Israël, 50 ans quasiment jour pour jour après la guerre de 1973. De nombreux touristes israéliens visitent l'Egypte, plus particulièrement le Sinaï, auquel ils peuvent accéder en voiture.