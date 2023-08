Election présidentielle au Gabon: l'opposition s'unit face à Ali Bongo

Une plateforme fédérant les principaux partis d'opposition au Gabon a annoncé vendredi la désignation d'Albert Ondo Ossa comme candidat "consensuel" face au président sortant Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle du 26 août, a annoncé François Ndong Obiang, le président d'Alternance 2023.





Les principaux ténors de l'opposition, qui avançaient en ordre dispersé jusqu'à présent bien que coalisés au sein de la plateforme Alternance 2023, ont désigné à la surprise générale cet ancien ministre, a annoncé François Ndong Obiang. Il tentera de barrer la route à un troisième mandat de M. Bongo, au pouvoir depuis 2009.





"Vous avez devant vous le candidat consensuel", a déclaré Albert Ondo Ossa, 69 ans, devant les quelques militants réunis au siège du parti Réagir où d'intenses négociations avaient lieu depuis la veille, ont constaté des journalistes de l'AFP.





"Je suis particulièrement ému et je voudrais remercier tous les présidents de partis", a-t-il ajouté, appelant à la mobilisation à huit jours du scrutin.





Lancée en janvier, Alternance 2023 regroupait six candidats d'opposition, et organisait régulièrement des tractations dans l'objectif de faire émerger une candidature commune, seul moyen selon elle d'éviter une dispersion des voix qui serait favorable au candidat sortant.





Loin d'être favori, M. Ondo Ossa était notamment opposé à trois ex-ministres: Alexandre Barro Chambrier, du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Paulette Missambo, de l'Union nationale (UN), et ex-membre du tout puissant Parti démocratique gabonais (PDG) qu'elle a quitté en 2009, et Raymond Ndong Sima, ancien Premier ministre d'Ali Bongo en 2012.





Les six candidats membres de la coalition s'étaient tous engagés à retirer leur candidature au profit du candidat consensuel, a assuré à l'AFP M. Ndong Obiang.





tg/blb