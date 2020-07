Émigration clandestine : Deux Sénégalais morts dans un naufrage

Les corps de deux Sénégalais ont été repêchés après un naufrage, survenu dans la nuit du lundi à mardi, dans le détroit de Gibraltar.





Selon Les Échos, ils étaient dans une embarcation de migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée vers l'Europe.





La même nuit, 6 personnes dont la nationalité n'est pas dévoilée, ont perdu la vie dans un autre canot secouru par les gardes côtes espagnoles.





La veille du drame, plus de 100 migrants ont été interceptés et renvoyés au port de Nador et Tanger (Maroc).