En Eswatini, des centaines de jeunes femmes dansent pour le roi

Vêtues de jupes colorées et parées de colliers, des centaines de filles et jeunes femmes dansent pour le roi: c'était samedi la fête annuelle de la danse des roseaux, une tradition séculaire d'Eswatini, la dernière monarchie absolue d'Afrique.



Dans la matinée, les femmes parfois à peine pubères ont défilé, seins nus, jusqu'à la résidence royale à Mbangweni, dans le sud de ce pays montagneux, l'un des plus petits d'Afrique, frontalier du Mozambique et de l'Afrique du Sud.



Lors de cette célébration annuelle de la virginité, et rite de passage à l'âge adulte, elles ont d'abord offert des roseaux fraîchement coupés à la reine-mère, que celle-ci placera devant sa résidence pour la protéger du vent.



Elles ont ensuite rejoint un stade proche. "Je suis heureuse, cela veut dire beaucoup pour moi d'être une jeune femme", y a déclaré l'une des jeunes filles se présentant comme Jasmine, 27 ans, venue de la ville de Manzini.



Dans le stade, les jeunes filles ont chanté et dansé en paradant devant le roi Mswati III, arrivé entouré des "Amabutho", ses guerriers traditionnels, et qui s'est assis à côté de sa mère sur un trône placé sur la scène.



Vêtu d'un habit traditionnel, le roi, qui règne en maître absolu sur quelque 1,2 million de sujets, est ensuite descendu sur le terrain et s'est brièvement incliné devant les danseuses en signe de respect.



Une plus grande édition, nationale, de la fête des roseaux avait eu lieu en septembre dans la ville de Lobamba, au sud-est de la capitale Mbabane.



La danse des roseaux de Mbangweni a une signification particulière car la procession passe par la résidence royale et les célébrations ont lieu devant le roi, qui a alors le droit de prendre une nouvelle femme parmi les jeunes participantes.



Surnommé Ngwenyama, "le lion " en langue locale swati, le roi a 15 épouses, dont certaines qu'il a épousées alors qu'elles étaient mineures, et au mois 25 enfants.



Il est très critiqué pour son train de vie fastueux, alors que près de 60% de ses sujets vivent avec moins de deux dollars par jour.