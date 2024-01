En Gambie, les années Jammeh dans le viseur de la justice





La Gambie fait face au défi de rendre justice pour la multitude de crimes commis pendant la vingtaine d'années (1994-2017) où Yahya Jammeh a dirigé ce petit pays ouest-africain d'une main de fer.





Pour l'heure, les rares procès des crimes commis par le régime Jammeh se sont déroulés loin de la Gambie. Celui de l'ex-ministre de l'Intérieur, Ousman Sonko, poursuivi en Suisse depuis 2017 pour crimes contre l'humanité, s'ouvre lundi prochain.





Le 30 novembre, la justice allemande a condamné à la prison à perpétuité un Gambien membre d'un escadron de la mort, reconnu coupable de crimes contre l'humanité.





Le gouvernement gambien a endossé en 2022 les recommandations d'une commission "Vérité, réconciliation et réparations", qui s'est penchée pendant presque un an et demi sur les atrocités perpétrées sous l'ère Jammeh.





Parmi elles, l'exécution de 240 à 250 personnes par les mains d'agents de l'Etat, des disparitions forcées, des viols, des actes de torture, des détentions arbitraires, jusqu'à l'administration contrainte d'un faux traitement contre le sida.





- Exil en Guinée équatoriale -





Les autorités ont accepté de poursuivre 70 personnes, à commencer par M. Jammeh, parti en exil en Guinée équatoriale en janvier 2017 après avoir perdu l'élection présidentielle de décembre 2016 face à Adama Barrow.





Le gouvernement a aussi annoncé en février 2023 œuvrer avec l'organisation des Etats ouest-africains à la mise sur pied d'un tribunal chargé de juger les crimes commis sous les 22 ans de règne de l'ancien dirigeant.





Le 21 décembre, le ministre de la Justice a rendu une ordonnance portant création de la Division pénale spéciale de la Haute Cour, une juridiction devant juger des affaires pénales dont celles concernant les crimes commis sous l'ère Jammeh.





Le procès de l'ancien président est encore très incertain car aucun accord d'extradition n'existe entre la Gambie et la Guinée équatoriale, petit pays d'Afrique centrale dirigé d'une main de fer par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui détient le record mondial de longévité à la tête d'un Etat pour un dirigeant encore vivant et a remporté la présidentielle de novembre 2022 avec près de 95% des suffrages.





C'est aussi un dossier sensible pour un pays toujours dans une phase de transition démocratique fragile, où l'ancien autocrate, bien qu'exilé, continue d'exercer une influence.





Le président Barrow a adhéré à l'idée de cour "hybride", dans un discours prononcé en février 2023. "Nous proposons de développer un cadre judiciaire spécial et de créer une cour hybride pour juger les auteurs d'actes assimilés à des crimes internationaux", a-t-il dit.