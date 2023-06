Éruptions cutanées chez des pêcheurs guinéens : Conakry va poursuivre en justice les propriétaires de navires miniers

En Guinée, plusieurs pêcheurs ont été hospitalisés en mars dernier après avoir contracté une maladie de peau provoquant des éruptions cutanées. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent des hommes aux visages couverts de nombreux boutons.





Le ministre guinéen de la justice, le truculent Charles Alphonse Wright ,a ordonné au procureur général près la Cour d’appel de Conakry, d’engager des poursuites judiciaires contre les propriétaires de navires minéraliers suspectés d’être à la base du mal. C'est du moins ce qu'indique Guinéenews.









Des composés considérés comme très irritants





« En application des dispositions de l'article 37 du code de procédure pénal, il vous est enjoint par la présente versée au dossier de la procédure, d’engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés de pollution marine ayant entrainé des éruptions cutanées chez les pêcheurs artisanaux et des dommages environnementaux aux préjudices de l’Etat guinéen contre les navires minéraliers suspectés, des personnes physiques ou morales propriétaires, utilisatrices ou responsables desdits navires » peut-on lire dans la lettre d’injonction.





En effet, selon le rapport sur la gestion de cette crise sanitaire, des substances, notamment « le Dodécane, les BTEX et l’acide phtalique (composés considérés très irritants) seraient la cause des brûlures sur le corps des victimes et la pollution de la mer ».









Le procureur a donc été saisi afin qu'une enquête judiciaire soit ouverte par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Le ministre Alphonse Charles Wright est décidé à punir les responsables de ce mal apparu dans les rangs des pêcheurs guinéens.