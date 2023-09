Explosion d’un dépôt d’essence au Bénin : Un enfant retrouvé vivant sous un corps calciné

Il a eu plus de chance que les autres. D’aucuns diraient même que c’est un miraculé. Un enfant âgé d’environ 5 ans a été retrouvé sous un corps calciné, samedi dernier, après l’explosion d'un entrepôt d’essence de contrebande à Sèmè-Kraké, une localité du Sud-Bénin. Sa mère est, pour l'heure, introuvable.







« Il a à peu près 5 ans »





Le gamin va bien, assure sa tante, rencontrée par Bip Radio au commissariat de Sèmè-Kraké. « Après l’incendie, ils ont retrouvé l’enfant vivant sous un corps brûlé. L’enfant est chez nous actuellement. Avec l’ambiance là, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas si sa maman est vivante ou si elle est parmi ceux qui sont brûlés. Il va bien, il a à peu près 5 ans et a l’habitude de se rendre dans l’entrepôt avec sa maman », a-t-elle témoigné.





Pour rappel, 35 personnes sont mortes dans l’explosion de l’entrepôt d’essence de contrebande. Les corps étaient totalement calcinés. On dénombre également une vingtaine de blessés dans un état grave.





Une enquête judiciaire est ouverte pour élucider les causes réelles de ce drame et situer les responsabilités.