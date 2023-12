Explosion d’un oléoduc au Nigeria : 20 morts dans la province de Rivers

Au Nigeria, la province de Rivers a été le théâtre d’un tragique incident. L’explosion d’un oléoduc a ôté la vie à au moins 20 personnes, tandis que d’autres ont subi des blessures. La compagnie pétrolière locale rapporte que l’infrastructure avait été endommagée par des individus cherchant à siphonner du pétrole, ce qui a provoqué le drame. Une investigation est en cours pour élucider les détails de cet événement catastrophique.







Des unités de recherche et de secours ont été rapidement envoyées sur place dans l’intention de contenir l’incident et d’examiner les mesures préventives contre de futurs sinistres similaires. Le vol de carburant est un fléau fréquent au Nigeria, engendrant selon les autorités plus de 3 milliards de dollars en dommages pour l’année 2023, résultats d’actes de malveillance répétés visant les oléoducs.