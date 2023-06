Expulsion de compatriotes résidant au Sénégal : Des représentants de la communauté guinéenne se prononcent

La communauté guinéenne établie au Sénégal a fait face à la presse ce mardi 20 juin 2023 au Café de Rome, pour se prononcer sur l'expulsion de leurs compatriotes, lors des récentes manifestations qui ont secoué le sénégal après la condamnation du leader de Pastef Ousmane Sonko.





A cette occasion, les responsables de la communauté guinéenne ont déploré ces événements qui ont perturbé la quiétude sociale du Sénégal tout en rappelant à leurs compatriotes l’impérieuse nécessité de contribuer à la préservation de la paix et de respecter les lois et règlements du pays hôte.





En effet, la communauté guinéenne au Sénégal précise que l'expulsion de leurs compatriotes est dûe à "une non détention de la carte consulaire et non pas à une participation aux manifestations".





Dans ce sillage, ces responsables annoncent que des pistes d'échanges et de dialogue entre les autorites guinéennes et sénégalaises sont en cours pour une résolution heureuse de la question relative au rapatriement de leurs compatriotes.





Soucieux de la situation que traverse le Sénégal, ils appellent le peuple sénégalais à favoriser le dialogue et la communication pour régler les différents problèmes.





Cependant, ils invites les Guinéens établis au Sénégal à aller se faire enrôler auprès de leur consulat pour obtenir la carte consulaire afin d'éviter tout désagrément.





Toutefois, les responsables de cette communauté sollicitent l'indulgence des autorités sénégalaises dans le traitement des ressortissants guinéens qui ne disposent pas encore de la carte consulaire.