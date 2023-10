Forum international sur le financement des projets ferroviaires en Afrique

Un cocktail diplomatique a été organisé par le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, Malick Ndoye, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères . Son but ? Partager et échanger sur le Forum international sur le financement des projets ferroviaires en Afrique prévu du 19 au 21 octobre prochains à Dakar. Mais également réunir et mobiliser les parties prenantes du secteur ferroviaire de l'industrie, les organismes techniques, les experts et les acteurs clés du financement, identifier les grands projets et renforcer le partenariat public-privé.











"Il y aura la présence de 500 participants qui vont venir de tous les pays du monde. Il y aura des industriels , des partenaires et les bailleurs. L'idée, c’est de passer le message pour que tout le monde se sente représenté. Et après ce forum, que les gens puissent prendre des engagements ", explique le patron des chemins de fer du Sénégal.





Dans la foulée, il a évoqué les difficultés rencontrées dans le secteur ferroviaire. "Dans plusieurs pays africains, on retrouve les mêmes problématiques liées à la structuration des montages financiers pour les grands projets ferroviaires. C’est très difficile de retrouver une rentabilité financière quand on fait des projets ferroviaires. La rentabilité se mesure généralement aux avantages qu'ils peuvent apporter à la population", a déclaré Malick Ndoye.





Ce forum sera aussi l'occasion pour les cheminots de poser "les contraintes que les collègues et partenaires africains rencontrent pour essayer de trouver des solutions et des mécanismes innovants pour qu’on puisse trouver des solutions et financer le développement des infrastructures ferroviaires dans différents pays de la sous-région et dans le continent", a-t-il conclu.





Quant au ministre Mamadou Saliou Sow, ministre auprès du garde des Sceaux chargé de la Promotion des Droits de l'homme et de la Bonne gouvernance, il a encouragé la prise en main du développement ferroviaire en Afrique et a magnifié les liens diplomatiques qui unissent les autres pays et le Sénégal.