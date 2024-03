Franc-maçonnerie au Gabon : Mauvaise nouvelle pour Maixent Accrombessi, ex-directeur de cabinet d’Ali Bongo

Figure majeure de la politique gabonaise sous le président Ali Bongo, Maixent Accrombessi a été le directeur de cabinet de ce dernier, entre 2011 et 2016. Il était également un membre influent de la Grande Loge Maçonnique du Gabon (GLG). Du moins, jusqu’à sa démission le 28 février dernier, pour des raisons de santé.







Le nouveau président de la GLG, qui a reçu sa lettre de renoncement, a, contre toute attente,annoncé son renvoi pur et simple de la confrérie.





« Nous vous notifions plutôt la cessation des privilèges, des droits de direction… »





« En lieu et place de votre démission à nous transmise, par la présente, nous vous notifions plutôt la cessation des privilèges, des droits de direction et de représentation dolosivement obtenus par vous de la GLG », indique la note transmise au Béninois par Jacques Denis Tsanga, selon "Gabonactu" et "Gabonreview".





Le gouverneur du Haut Ogooué reproche à l’ex-collaborateur d’Ali Bongo un certain nombre de faits.





Maixent Accrombessi est par exemple accusé de n’avoir pas été tout à fait transparent en ce qui concerne la date de son initiation à la franc-maçonnerie.





« Il ressort des informations contenues dans les registres de la Grande Loge du Gabon (GLG) plusieurs irrégularités flagrantes : notamment, vous avez été initié le 01/01/1997, passé le 01/01/1998 et élevé le 01/01/2000. Or la journée du 01 janvier n’est pas ouvrable en République Gabonaise, mais aussi, le Règlement général de la GLG interdit tous travaux maçonniques les jours fériés et non ouvrés », indique le grand maître des francs-maçons gabonais dans la note envoyée au Béninois.





« Vous nous avez volontairement dissimulé votre radiation »





Jacques Denis Tsanga reproche également à M. Accrombessi d'avoir manqué de signaler sa radiation de la Grande Loge nationale française.





Vous n’avez pas notifié votre « radiation de la Grande Loge mère intervenue le 6 février 2018 pour défaut de paiement des cotisations alors que vous étiez RF, matricule 71061. Nous sommes surpris et au regret de constater d’une part que vous nous avez volontairement dissimulé votre radiation », a pesté le Grand Maître de la GLG intronisé à la mi-février.





Maixent Accrombessi n’a pas encore réagi à cette "radiation".