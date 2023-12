Futures adhésions à l’AES : Les suggestions de Nathalie Yamb à Goita, Traoré et Tiani

En visite au Niger, l’activiste suisso-camerounaise Nathalie Yamb a animé le mercredi 20 décembre dernier, une conférence publique sur le thème « La souveraineté, condition de l’action nationale et internationale des États ». Dans son exposé, la militante a évoqué la création de l’Alliance des États du Sahel (AES).





Les États du Sahel « ont un intérêt mutuel à garantir » leur souveraineté





D’après elle, cette alliance a été mise en place parce que les États du Sahel « ont un intérêt mutuel à garantir » leur souveraineté en veillant les uns sur les autres. Le but à la longue est de montrer la voie à « leurs partenaires encore membres de la CEDEAO » et ainsi "s'assurer que cette organisation ne serve plus de canal pour l'infiltration des influences extérieures et ne compromette plus les intérêts nationaux de ses membres".





Ils ne doivent pas abriter sur leur sol des bases militaires françaises





Nathalie Yamb espère que l'AES accueillera d'autres membres. Cependant, elle invite les trois pays fondateurs à prendre leur temps avant d’accepter d’autres adhésions . L'activiste a donné l’exemple des BRICS qui ont attendu 2023 avant de s’ouvrir à six pays différents. « Les BRICS ont été créés il y a 4 ans et il a fallu août 2023 pour qu’ils acceptent six pays à les rejoindre après une sérieuse observation de leur comportement », a relevé la militante.





Elle a également suggéré aux putschistes d’exiger un minimum de souveraineté aux futurs candidats. Ces derniers ne doivent pas abriter sur leur sol des bases militaires françaises.