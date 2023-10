Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema renonce à son salaire de président

D’après un communiqué publié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI, au pouvoir) le 18 octobre, le président de la transition a choisi « de renoncer à son traitement de président de la République en ne conservant que son traitement de commandant en chef de la garde républicaine ».