Gabon : des scènes de joie à Libreville et Port-Gentil

Dans le quartier populaire Plein Ciel de Libreville, non loin du centre, un membre du personnel de l'AFP a vu une centaine de personnes sur un pont, à pied ou en voiture, crier : "C'est la libération !" ou encore "Bongo dehors !". Au son des klaxons, ils ont salué et applaudi des policiers en tenue anti-émeutes au visage masqué. Selon cette source, des militaires à bord d'un pick-up ont levé les bras en signe de victoire et ont été applaudis par la foule.







Dans le quartier aisé d'Akanda, non loin de la résidence d'Ali Bongo, des habitants se tenaient sur le pas de leur porte, sans oser sortir, selon un membre du personnel de l'AFP, des militaires rigolards d'une unité d'élite leur demandant de rentrer chez eux.