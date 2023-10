Gabon: Détournements, Oceni Ossa Abdoul a acheté le Ré-Ndama et Radisson Blu, hôtels de l’Etat, à 26 milliards de FCFA

Le ministre du Tourisme, Pascal Ngowet a effectué une descente de terrain ce mardi 24 octobre 2023 pour visiter certains hôtels jadis propriétés de l’État aujourd’hui aux mains des privés. Deux de ces 24 hôtels de l’Etat, le Radisson Blu et le Méridien Ré-Ndama appartiennent désormais à Oceni Ossa Abdoul et d’autres personnes achetés au montant de 26 milliards de FCFA.



Le Radisson Blu et le Ré-Ndama appartiennent à l’État gabonais mais à la grande surprise de tous, ces établissements hôteliers sont désormais aux mains de la société Wally Hôtels, dont le président directeur général et un des propriétaires est Oceni Ossa Abdoul. Ce dernier est le fils de l’Imam Ismaël Oceni Ossa, ancien président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon.



“Nous constatons que l’hôtel Radisson est en contrat de gestion, un contrat de partage avec une société qui est propriétaire des lieux. La deuxième étape de cette mission va consister à affectuer un examen approfondi et surtout détaillé “, a déclaré le ministre du Tourisme, Pascal Ngowet.



“Les informations reçues par tous les services qui ont été mis en mouvement nous précisent que ces hôtels avec titre foncier à l’appui appartiennent à la Société Wally Hôtel dont le directeur, le président directeur général est monsieur Oceni Ossa Abdoul au même titre qu’une certaine Bollard épouse Bongo Valentin et un certain Ratanga Cédric. L’Etat est en droit de vérifier les montants qui ont permis d’acquérir ces biens. On parle quand même d’un montant de 26 milliards de FCFA”, a précisé le membre du gouvernement.



Pour être propriétaires de ces deux hôtels, les trois personnes à qui ils appartiennent désormais ont déboursé l’immense montant de 26 milliards de FCFA dont la provenance devrait être justifiée.



Les indélicats qui se sont accaparés des hôtels de l’État, y compris d’autres édifices publics vont devoir justifier l’origine de leurs richesses. Le Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI), à travers le ministère du Tourisme a décidé de débusquer tous les malfrats qui ont fait main basse sur les biens publics.



Certains ont même construit des bâtiments uniquement pour faire louer aux administrations publiques or parfois la provenance du même argent qui a contribué à la construction de ces édifices viendraient des détournements massifs. Sinon, comment comprendre que des personnes notoirement connues comme simples agents publics, pas hommes d’affaires, soient des bailleurs de l’État ?



“Les charges locatives de l’État sont passées de 22 milliards de FCFA en 2021 à 40 milliards en 2022“ , rapporte notre confrère de Gabon 1ère.