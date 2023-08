Gabon : L’opposition demande à l’armée de reprendre le processus électoral pour installer Albert Ondo Ossa

Au lendemain du coup d’Etat, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) fait déjà face à la pression de l’opposition. La plateforme Alternance 2023, qui a déterminé le choix du candidat consensuel de l’opposition, a effectué une sortie ce jeudi 31 août pour réagir aux derniers évènements. Dans un communiqué, la plateforme appelle à la reprise de la centralisation des résultats des élections présidentielles.





“L’intérêt supérieur de la nation et la défense de ces intérêts fondamentaux nous commande de reprendre le processus de centralisation des résultats des élections présidentielles qui a été interrompu. Au terme de ce processus, qui devrait se poursuivre sous la supervision de nos forces armées, le professeur Albert Ondo Ossa verra sa victoire dans les urnes officialisée", ont-ils indiqué dans ce communiqué.





Pour rappel, le Centre gabonais des élections (CGE) avait officialisé la victoire du président Ali Bongo avec un score de 64,27% contre 30,77% pour son principal challenger.





Dans le but de réparer ce qu’ils considèrent comme une anomalie, la plateforme assure que cela est “la voie de la raison et de la sagesse. C’est la voie de la démocratie et de l’Etat de droit, c’est la voie qui permettra au Gabon de se reconstruire ainsi que nous le souhaitons tous. C’est la voie qui épargnera à notre pays une crise encore plus grande que celle que nous connaissons."