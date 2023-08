Gabon: la réaction de la Première ministre française

La France suit "avec la plus grande attention" la situation au Gabon où un coup d'Etat a visé mercredi le régime du président Ali Bongo, a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne.



Devant les ambassadrices et ambassadeurs de France réunis à Paris, la cheffe du gouvernement a énuméré plusieurs crises récentes à laquelle la diplomatie française a été confrontée, "et désormais la situation au Gabon que nous suivons avec la plus grande attention".