Gabon : Le général Oligui rend visite au chef de l'opposition

Le lundi 4 septembre restera à jamais gravé dans l'histoire du Gabon. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment à la présidence de la République du Gabon. À cet événement, plusieurs personnalités étaient présentes, dont d'anciens membres du régime d'Ali Bongo et des opposants qui étaient candidats à la dernière élection présidentielle. Un seul manquait à l'appel : Albert Ondo Ossa. Le candidat consensuel était sans doute l'absent le plus notable de cet événement. Celui qui réclamait une reprise du processus électoral voyait sûrement d'un mauvais œil cette prestation de serment.