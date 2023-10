Gabon : Les marabouts étrangers et leurs fétiches sous pression

Au Gabon, les marabouts étrangers et leurs fétiches ne sont plus vraiment les bienvenus. Le président du nouveau bureau ad hoc du Conseil national des rites et traditions du Gabon, Junior Xavier Ndong Ndong, leur a donné six mois pour quitter le pays. Cet ultimatum a été lancé lors de l’installation dudit bureau le 27 octobre dernier.





« Ils ont six mois pour arrêter ce qu’ils font et partir du Gabon »





« Il faut prendre date à partir de ce jour (27 octobre 2023) que le Gabon va entrer dans une nouvelle dimension de son histoire, parce que désormais, la tradition du Gabon va devenir la pierre angulaire du pays. A partir de ce jour, tous ceux qui pratiquent les fétiches, les marabouts étrangers sur le territoire gabonais, ils ont six mois pour arrêter ce qu’ils font et partir du Gabon », a déclaré M. Ndong Ndong à Gabonreview.





Dans ce pays d'Afrique centrale, la cohabitation entre les rites traditionnels et les cultures étrangères n’a pas toujours été pacifique.





Le Gabon reste, semble-t-il, un pays de droit







Nombreux sont les Gabonais qui s’agacent de l’ostentation dont font preuve les étrangers quand il s’agit d’organiser des cérémonies pour leurs divinités. Les Béninois, les Togolais ou encore les Congolais sont pointés du doigt.





Rappelons tout de même que le Gabon est un pays de droit et une association ne peut véritablement pas expulser des personnes sous-prétexte qu’elles pratiquent des rites traditionnels contraires à ceux de leur pays d’adoption.