Gabon: les putschistes rétablissent la diffusion des médias français suspendus

Les putschistes qui ont renversé Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, ont annoncé mercredi le rétablissement de la diffusion des médias francophones internationaux qui avaient été suspendus samedi soir, jour de l'élection présidentielle, ont annoncé les militaires dans un communiqué lu à la télévision nationale