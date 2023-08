Gabon : "incompréhension" de RFI et France 24, suspendus provisoirement

Les médias français RFI et France 24 ont exprimé leur "incompréhension" devant "la suspension provisoire de leur diffusion", samedi au Gabon, à quelques heures de la proclamation des résultats des élections générales dans le pays.



Le gouvernement a coupé internet samedi soir et instauré un couvre-feu au Gabon en invoquant des risques de violences, peu avant la fin de la présidentielle opposant le sortant Ali Bongo Ondimba à son principal opposant, Albert Ondo Ossa, qui venait de dénoncer des "fraudes" et d’exiger d’être proclamé vainqueur à l’issue du scrutin.