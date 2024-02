Gabon : Sylvia Bongo victime de "traitements dégradants", son fils de "torture", selon leur avocat

L'épouse franco-gabonaise de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, incarcérée depuis octobre au Gabon, est victime de "traitements dégradants", et son fils Noureddin Bongo Valentin a été "torturé", a affirmé vendredi leur avocat François Zimeray à l'AFP.



M. Bongo a été renversé par un coup d'Etat militaire le 30 août 2023, les putschistes emmenés par le général Brice Oligui Nguema reprochant à son entourage proche, principalement Mme Bongo et son fils, d'avoir dirigé le pays en sous-main et d'avoir pillé le Gabon en détournant massivement des fonds publics.



"Noureddin a été torturé. Il a été électrocuté au Taser, frappé avec une ceinture et pire encore. Et Sylvia Bongo a subi des traitements dégradants, comme des jets d'eau glacé pour la contraindre à signer des documents", a déclaré Me Zimeray, ancien ambassadeur de France pour les Droits de l'Homme.



Mme Bongo, inculpée notamment de "blanchiment de capitaux" est incarcérée depuis mi-octobre. Noureddin Bongo est inculpé et incarcéré notamment pour "corruption" et "détournements de fonds publics".



A Libreville, le parquet sollicité par l'AFP sur ces accusations de Me Zimeray, n'avait pas répondu vendredi soir. Des sources judiciaires proches de l'enquête ont cependant précisé que les avocats gabonais de Mme Bongo et son fils assistent leurs clients durant leurs convocations par les magistrats, mais ne peuvent les voir en prison.



"La justice n'est pas la vengeance", s'est insurgé Me Zimeray qui dénonce la "séquestration" de Sylvia Bongo "en dehors de tout cadre légal, sans pouvoir se défendre, en violation des droits fondamentaux que le Gabon a ratifiés".



Populaire chez l'immense majorité des Gabonais pour avoir mis fin à 55 ans de "dynastie Bongo", le général Brice Oligui Nguema, leader du putsch, a été proclamé président de transition par l'armée deux jours après le coup d'Etat.



Ali Bongo avait été élu en 2009 à la mort de son père Omar, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans. Il a été placé en résidence surveillée le jour du putsch mais déclaré libre de ses mouvements une semaine après.



Les militaires ont semblé le mettre rapidement hors de cause considérant qu'il avait été "manipulé" notamment par son épouse et leur fils, qui l'isolaient du pouvoir et imitaient sa signature après un grave AVC en 2018.



Les accusations de Me Zimeray sont "un enfumage", s’est agacé à Libreville auprès de l’AFP Anges Kevin Nzigou, avocat gabonais et défenseur renommé des Droits de l'Homme.



"Il se dit beaucoup de choses sur la situation carcérale de Mme Bongo et son fils par des personnes qui (...) disent elles-mêmes n'avoir pas pu les voir", a ajouté Me Nzigou, un opposant de premier plan au régime Bongo et qui se dit aujourd'hui également opposant au nouveau pouvoir.



L'avocat gabonais a défendu des personnalités autrefois proches de M. Bongo et emprisonnées après son AVC, comme l’ancien directeur de cabinet du chef de l’Etat Brice Laccruche Alihanga, accusé alors de corruption. Il a été remis en liberté provisoire en octobre, manifestement très affaibli après quatre années à l’isolement total en prison.



M. Laccruche, qui assure avoir été emprisonné sur les ordres de Sylvia et Noureddin Bongo notamment, a affirmé récemment au magazine Jeune Afrique qu’il avait été "torturé" en prison.



"Je l’avais dénoncé à maintes reprises sans que cela n’émeuve le moins du monde Mme Bongo et son fils, à qui cette situation ne déplaisait pas du tout !", a ironisé Me Nzigou.