Gabon : visite et diagnostic des entités sous tutelle par le ministre du Pétrole Marcel Abéké

Le ministre du Pétrole, Marcel Abéké a fait une descente de terrain pour visiter trois des entités sous tutelle, notamment Gabon Oil Company (GOC), Gab’Oil et l’inspection générale des services ce mardi 24 octobre 2023.



Cette visite des entités sous tutelle par le ministre du Pétrole et du Gaz, Marcel Abéké, a permis d’être au fait des conditions de travail de ses collaborateurs travaillant dans ces structures chargées de la production et de la vente des produits pétroliers. Il s’agissait aussi pour les collaborateurs du ministre de faire part de leurs doléances qui, en retour, a aussi fait part de ses attentes et surtout celles des autorités de la Transition.



“Nous sommes très contents de pouvoir vous rendre visite aujourd’hui. Il y a une partie des moyens que vous devez surement avoir, l’Etat pourra vous accompagner. On va aussi essayer de travailler de notre côté pour stabiliser les choses du côté de la gouvernance”, a déclaré le ministre Marcel Abéké.



A Gabon Oil Company, le membre du gouvernement a trouvé une structure bien assise avec des responsables aux compétences répondant aux défis du secteur pétrolier. Ils souhaitent que l’Etat les accompagne davantage à obtenir plus de champs de production.







L’ambition demeure d’être dans le top trois des grandes entreprises du secteur pétrolier. Les trois premiers de ce classement sont Perenco, Assala et BW Energy.