Gambie : Adama Barrow, « le garçon du village qui voulait devenir président »

Le président gambien Adama Barrow fait une incursion dans l’univers littéraire. Il a lancé mercredi dernier, son premier livre au Palais de la présidence à Banjul. Intitulé « Le garçon du village qui voulait devenir président », l’ouvrage raconte l’enfance du tombeur de Yahya Jammeh, l’éducation qu’il a reçue dans son Mankamang Kunda natal, son adolescence et le début de l’âge adulte.

« Tout est possible dans la vie »

Pour le numéro un gambien ce livre est « un témoignage du pouvoir des rêves et de la conviction que tout est possible dans la vie ». « Il célèbre (aussi) les valeurs qui m’ont guidé tout au long de ma vie et partage le message selon lequel chaque enfant peut avoir un impact positif sur le monde », a poursuivi Adama Barrow.

Le dirigeant espère que les lecteurs verront dans cet ouvrage le « reflet de leurs propres rêves et aspirations », et qu’ils auront la motivation nécessaire de les « poursuivre ».

Inspirer la jeune génération