Gambie : Adama Barrow, tenté par un 3ème mandat

Le weekend dernier, le président gambien Adama Barrow était en déplacement dans le Nord du pays. Devant ses partisans, il a exprimé son intérêt pour un 3ème mandat.



« J’ai entendu dire qu’ils disaient aux gens que le président Barrow allait bientôt quitter le pouvoir…C’est le type de message qu’ils transmettent aux gens. Mais dites-leur que le président Barrow est toujours là et qu’il ne partira pas de sitôt. Si quelqu’un est prêt, qu’il attende jusqu’en 2026. Ce que je leur ferai en 2026 sera bien pire qu’en 2021» a déclaré Barrow selon The Point.



« Je partirai très bientôt »



En avril dernier, le président gambien laissait pourtant croire qu’il ne voulait pas d’un troisième mandat. « Je partirai très bientôt » avait-il dit aux notables musulmans venus lui rendre visite le jour de la Korité. L’homme d’Etat ajoutait même qu’il préparait sa vie après le pouvoir.



Pour Soulayman Camara, le nouveau secrétaire à la communication du parti au pouvoir, les propos d’Adama Barrow ont été mal interprétés. C’est du moins ce qu’il a confié au site d’informations The Standard.



« Le président Barrow sera notre candidat à la présidence »



M Camara est persuadé que son champion briguera un 3ème mandat en 2026. « Je peux vous assurer qu’en 2026, le président Barrow sera notre candidat à la présidence. Rien de plus, rien de moins » a-t-il déclaré au média. Barrow est arrivé au pouvoir en 2017.