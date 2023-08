Gambie : Barrow décore le major sénégalais Abdoulaye Camara

Le major de l’armée sénégalaise, Abdoulaye Camara, a été élevé au rang de Commandeur de l’Ordre de la République de Gambie. C’est le président gambien, Adama Barrow, qui lui a conféré ces insignes hier jeudi 24 août à Banjul. La distinction reconnaît les services rendus à la Gambie par le militaire en tant que commandant du détachement de l’ECOMIG à la présidence de la République.





« Il va beaucoup nous manquer, à ma famille et à moi-même »





L’ECOMIG est la mission militaire de la CEDEAO en Gambie. Le major sénégalais était l’officier principal chargé de la protection du président Barrow depuis 2017. C’est du moins ce qu’indique le média en ligne "Point" qui rapporte l’information.





Dans son allocution, le président gambien a exprimé son admiration pour le major Camara, pour avoir servi la Gambie et sa personne avec honneur et tact. « Mon cœur est lourd aujourd’hui. Le major Camara est comme un fils pour moi et ce qu’il a fait pour la Gambie ne sera jamais oublié. Il va beaucoup nous manquer, à ma famille et à moi-même », a déclaré le chef de l’Etat gambien.







En effet, le major Camara est en fin de mission.







Il avoue son admiration pour Barrow





Le président Barrow lui a souhaité un plein succès dans ses projets futurs.





Le militaire a, quant à lui, félicité le président pour avoir créé un environnement de travail favorable. Il a également avoué son admiration pour Adama Barrow, assurant avoir beaucoup appris de lui. Le major Camara a, in fine, remercié les services de sécurité de la Gambie pour la bonne coopération tout au long de son service.