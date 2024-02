Gambie : Des députés réclament au Sénégal le corps d’un homme "tué" près de la Casamance

En Gambie, cinq députés du district de Foni Kansala dans la région West Coast, réclament au Sénégal le corps de Duwa Badjie, un ressortissant de Jilanfari dans le Foni Bintang. L’homme aurait été abattu par les forces sénégalaises stationnées en Casamance, alors qu’il revenait de Funtang (localité de Foni).





Dans la morgue d’un hôpital de Ziguinchor





L’un des parlementaires, Almameh Gibba, a confié au site "The Point" que la dépouille de M. Badjie se trouvait à Ziguinchor. « Je peux vous confirmer que Duwa Badjie est décédé et qu’il se trouve actuellement à la morgue d’un hôpital de Ziguinchor. C’est tellement triste et totalement inacceptable », s’alarme le député qui reproche au gouvernement Barrow son apathie face à cette situation.





Ils réclament une enquête indépendante





« Notre peuple est tué par des forces étrangères sur le sol gambien et notre gouvernement censé nous protéger ne fait rien pour y remédier…Il n’a rien fait pour garantir le rapatriement du corps de Badjie », a fustigé Almameh Gibba.





Le député et ses collègues réclament une enquête indépendante pour faire la lumière sur la "mort" de ce compatriote.