Gambie: le Parlement examine un texte légalisant à nouveau l'excision

L'Assemblée nationale de Gambie a commencé lundi l'examen d'un texte de loi levant l'interdiction des mutilations génitales féminines dont l'excision, en vigueur depuis 2015.





Le parlementaire Almameh Gibba a introduit la proposition de loi en première lecture. L'examen a été renvoyé à une seconde lecture prévue le 18 mars. Les perspectives d'adoption et d'application sont incertaines.





L'éventualité d'un retour à la légalisation des mutilations génitales féminines (dont l'excision) divise l'opinion gambienne depuis des mois. Quelques dizaines de femmes et d'hommes ont manifesté à l'extérieur et à l'intérieur du Parlement pour la levée de l'interdiction.





Ils ont fait valoir l'argument communément brandi selon lequel ce qu'ils appellent la "circoncision féminine" et qu'ils distinguent d'une mutilation génitale est une tradition profondément enracinée et que l'interdire enfreint leurs droits à pratiquer leurs coutumes. Au contraire, de nombreuses organisations de la société civile pressent le gouvernement de rester ferme.





L'Unicef indiquait dans un rapport en 2021 que 76% des Gambiennes de 15 à 49 ans avaient subi des mutilations génitales et 75% des Gambiennes de 15 à 19 ans.





L'ancien dictateur Yahya Jammeh, aujourd'hui en exil, a décrété l'interdiction de l'excision en 2015 en assurant qu'elle n'était pas prescrite par l'islam. La quasi totalité de la population est musulmane.





Le Parlement a adopté la même année le premier texte interdisant spécifiquement les mutilations génitales féminines, désormais punies de peines allant jusqu'à trois ans de prison. Entre 2018 et 2021, une seule affaire de mutilations génitales a été portée devant un tribunal et aucune condamnation ni sanction prononcée, disait l'Unicef dans son rapport.





La querelle s'est avivée mi-2023 avec la condamnation de trois femmes à des amendes ou à des peines de prison. Un chef religieux a payé les amendes.





Le Conseil islamique suprême a publié une fatwa (avis) affirmant la légalité de la "circoncision féminine" au regard de l'islam et disant qu'elle n'est pas seulement une coutume ancestrale mais aussi "une des vertus de l'islam". Le Conseil, principale organisation musulmane du pays, demandait au gouvernement de reconsidérer l'interdiction.





L'Unicef caractérise les mutilations génitales féminines comme l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes pour des raisons non médicales. Elles constituent une violation des droits humains fondamentaux des filles et des femmes, dit-elle. L'Unicef chiffre à 200 millions le nombre de filles et de femmes victimes de ces mutilations.





"En tant que gens responsables, nous veillerons à ce que l'amendement proposé ne passe pas", a indiqué le vice-président de l'Assemblée, Seedy Njie, dans le journal Standard. Il a cependant suggéré qu'on suspende les poursuites contre les auteurs de mutilations génitales le temps que soient menées des campagnes de sensibilisation efficaces.





Le chef de la majorité à l'Assemblée, Bilay Tunkara, explique cependant dans le même journal que son camp a besoin de se concerter jusqu'à la deuxième lecture le 18 mars avant d'arrêter sa position.





L'International Bar Association, association d'avocats, estime dans un communiqué daté de janvier que la proposition de loi levant l'interdiction a peu de chances d'entrer en vigueur à cause des obligations internationales de la Gambie: la loi actuelle est en effet adossée au Protocole de Maputo de l'Union africaine sur les droits des femmes, que la Gambie a ratifié.