Gambie : Le président Barrow en quête d’une retraite "dorée" ?

En Gambie, le gouvernement va introduire au Parlement un projet de loi baptisé "The Former Presidents Bill". Ce texte accorde une pension à vie et de nombreux autres avantages aux anciens présidents de la République et leurs conjoints.





Selon le site d’informations « The Standard », le ministre des Finances Seedy Keita présentera le projet de loi aux parlementaires, lors de la prochaine session extraordinaire de l’Assemblée nationale.





Une pension mensuelle à vie





S’il est adopté, un ancien président gambien bénéficiera, par exemple, d’une somme non imposable égale à six mois de son dernier salaire brut, dans les 30 jours suivant la date à laquelle il quitte ses fonctions. Cette gratification ne sera versée qu’une seule fois.





Les anciens présidents profiteront, par ailleurs, d'une pension mensuelle à vie d’un montant égale au salaire d’un président en exercice, soit 3 100 euros, selon une estimation du magazine "Jeune Afrique" en 2018. Le gouvernement aura également à financer, chaque année, les frais de vacances annuelles d’un ancien président, de son conjoint et d’un membre de son personnel l’accompagnant vers la destination de son choix. Ces vacances devront durer un mois.





Assurance maladie, résidence entièrement meublée





Pour ses déplacements à l’intérieur du pays, l’ancien président aura droit à trois véhicules neufs avec chauffeurs. Le carburant, l’entretien, les taxes et l’assurance seront pris en charge par le contribuable gambien. Les voitures en question seront remplacées par d’autres véhicules neufs, tous les cinq ans.





Le nouveau projet de loi accorde également à l’ancien président et à son conjoint une assurance santé, censée couvrir leurs soins médicaux et dentaires, y compris les soins à l’étranger, si les traitements dont ils ont besoin ne sont pas disponibles dans le pays.





Outre l’assurance maladie, l’ancien président aura droit à une résidence entièrement meublée, comprenant les services publics et autres installations pour son confort. S’il décide de résider dans sa propre maison, le gouvernement entretiendra cette résidence et lui fournira un téléphone, Internet et autres installations.





Inciter les présidents en exercice à quitter volontairement leurs fonctions





Il aura également à sa disposition deux cuisiniers, quatre femmes de ménage, deux jardiniers et un personnel de sécurité pour assurer sa sécurité à plein temps pour le reste de sa vie. Le gouvernement lui fournira par ailleurs un bureau équipé avec quatre employés, dont un assistant et un secrétaire personnel.





Pour l’Exécutif gambien, ce projet de loi vise à « préserver la dignité de la fonction présidentielle ». « Les avantages prévus inciteront les présidents en exercice à quitter volontairement leurs fonctions. Ils éviteront ainsi une prolongation indue de leur séjour au pouvoir », espère le gouvernement gambien.





Si cette loi est votée, l’actuel président Adama Barrow aura réussi à s’assurer une retraite "dorée".





Qu’en sera-t-il de son prédécesseur Yahya Jammeh en exil en Guinée équatoriale ?