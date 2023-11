Gambie : Le président Barrow plaisante sur la "puissance" de Yahya Jammeh





Le chef de l'Etat gambien Adama Barrow a rencontré les représentants de la famille de Yahya Jammeh, le dimanche 05 novembre dernier au Palais présidentiel. A l'occasion, les hôtes du président l'ont remercié pour leur avoir rendu visite à Kanilai (village natal de Jammeh), en 2021. Adama Barrow a fait remarquer qu’il n’avait pas vraiment planifié ce déplacement à l’époque.





« Je n’ai pas de conflit avec Jammeh »





« Quand je suis allé à Kanilai, je n’avais pas prévu d’aller rendre visite à la famille de Jammeh, mais je me suis dit que ce ne serait pas bien de faire tout ce chemin jusqu’à Kanilai et de ne pas rendre visite à la famille de mon prédécesseur. Il y a eu beaucoup de bruit à propos de ma visite là-bas, certains disant que je n’aurais pas dû y aller, mais je n’ai pas de conflit avec Jammeh », a expliqué Adama Barrow selon « The Standard ».





Pour lui, son prédécesseur a développé la Gambie tout au long de son règne. S’il a pu quitter le pouvoir c’est certainement parce que Dieu l’a voulu, « car tout le monde sait que Jammeh était l’un des présidents les plus puissants d’Afrique de l’Ouest ».





« Il y a ici certaines de ses voitures que nous avons peur d’utiliser »





« Aujourd’hui encore, sa puissance est encore visible. Il y a ici (à la présidence) certaines de ses voitures que nous avons peur d’utiliser », a déclaré Adama Barrow. Le dirigeant ajoute qu’il aurait vraiment aimé se réconcilier avec son prédécesseur, mais pour l’instant, ses tentatives ont échoué.





« Je pense que nous devrions mettre fin à nos différends parce que je considère la famille de Jammeh comme ma famille », a déclaré le numéro 1 gambien qui souligne les démarches menées pour empêcher l'expulsion de cette dernière de Kanilai. « Ils voulaient expulser la famille de Jammeh du complexe mais j’ai dit non, cela n’arriverait pas sous ma présidence. Si je n’étais pas intervenu, sa famille aurait été expulsée depuis longtemps. Je fais donc de mon mieux pour garantir que l’amitié et les bonnes relations familiales perdurent entre moi et Jammeh. Je ne peux pas arrêter les décisions du gouvernement, mais la relation entre nous et notre respect pour l’ancien président devraient être quelque chose que nous acceptons tous », a déclaré Adama Barrow.