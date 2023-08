Gambie : Yahya Jammeh, lâché par une importante figure de son parti

Pa Modou Mbowe n’est plus membre de l’APRC No Alliance, la branche dissidente de l’APRC restée fidèle à l’ancien président gambien Yahya Jammeh.





Dans sa lettre de démission parvenue au média en ligne "The Standard", l'ancien porte-parole de cette faction dit vouloir « donner une chance aux jeunes ». «J’ai décidé de démissionner pour donner une chance aux jeunes que nous avons inspirés au fil des ans pour continuer à diriger le parti » a-t-il indiqué.





Les réalisations de Jammeh « ont entraîné un développement sans précédent » de la Gambie





L’homme a par ailleurs salué les réalisations de Jammeh qui ont d’après lui, « entraîné un développement sans précédent » de la Gambie. M Mbowe a aussi exprimé son amour et son respect éternels pour l’ancien dirigeant gambien. Contacté par The Standard, il a indiqué que le moment était venu pour lui, de se « concentrer sur sa vie ».





« J’ai décidé de quitter la politique partisane parce que j’ai besoin de temps pour moi. J’ai passé la majeure partie de mon enfance en politique, j’ai donc décidé que je devais maintenant me concentrer sur ma vie…Je n’ai pas envie de me réveiller le matin en pensant aller à une réunion politique. Jammeh fait une pause, qu’il le veuille ou non, mais il a besoin de cette pause car depuis 24 ans, il est occupé » a déclaré l’ancien candidat malheureux aux élections municipales.





« Jammeh est en vacances depuis au moins sept ans, nous avons donc aussi besoin… »





La lettre de démission a déjà été envoyée à l’ancien dirigeant gambien. Mbowe espère qu’il comprendra sa décision. Mais quoi qu’il arrive, il ne fera pas machine arrière. « Jammeh est en vacances depuis au moins sept ans, nous avons donc aussi besoin de vacances. Nous avons fait de notre mieux pour lui donner cinq membres à l’Assemblée nationale et quelques conseillers, afin que les jeunes prennent le relais maintenant » a déclaré le politicien. Il ne rejette pas l'idée d'une future collaboration avec l'actuel président Barrow.





Pour lui, un Gambien acceptera volontiers de travailler pour son pays. « Je n’ai pas pris ma décision parce qu’on me propose un emploi. Mais encore une fois, je suis Gambien et je ne rejetterai pas les offres de travail pour mon pays. C’est pourquoi je suis entré en politique, pour avoir l’occasion de servir le public. Donc, si vous me proposez de travailler pour mon pays même demain, je l’accepterai » a clairement fait savoir M Mbowe.