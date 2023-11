Guillaume Soro : Un commando ivoirien est en Turquie pour l’arrêter selon son Mouvement, le GPS





En exil depuis 2019 , Guillaume Soro est recherché par la justice ivoirienne. Son Mouvement politique Générations et Peuples Solidaires (GPS) informe ce vendredi 03 novembre, qu’une escouade de policiers ivoiriens est actuellement en Turquie pour procéder à l’arrestation de l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne.



Pour procéder à « son enlèvement et à son extradition »

« Selon les informations concordantes, une escouade de policiers ivoiriens dirigée par la procureure générale près la Cour d’appel d’Abidjan Mme Nayé Henriette épouse Sori est actuellement en Turquie pour procéder à l’enlèvement et à l’extradition de M. Guillaume Kigbafori Soro, ancien Premier ministre, ancien Président de l’Assemblée nationale et Président de Générations et Peuples Solidaires en collaboration avec les autorités turques », indique le communiqué. Il précise même l’heure à laquelle le commando prévoit de mettre la main sur l'ex-chef rebelle. « L’arrestation de M. Soro est prévue pour ce jour même à 11H 35 (heure de Turquie) à l’aéroport international d’Istanbul ».

Une « opération illégale, arbitraire »

Le GPS dit condamner fermement cette « opération illégale, arbitraire qui constitue une violation flagrante du droit international et des droits de l’homme. « Nous suivrons attentivement cette affaire et tiendrons l’opinion nationale et internationale, informée des développements à venir » a-t-il ajouté en guise de conclusion.