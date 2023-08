Guinée : Alpha Condé refait surface

La Guinée a été frappée, vendredi dernier, par des fortes pluies. Les précipitations ont causé des dégâts importants et, selon nos informations, des morts. Cette catastrophe naturelle a fait réagir l’ancien Président guinéen Alpha Condé, renversé par un coup d’État et, depuis plusieurs mois, en exil en Turquie.



Dans un message repris par Enquête, il témoignage sa solidarité à ses compatriotes touchés par les inondations et appelle à la solidarité avec les victimes.



«J’exprime mon total soutien et ma profonde compassion à l’égard des populations de Siguiri, signe Alpha Condé. Je souhaite que chacun d’entre nous redouble d’efforts, pour apporter une aide aux populations sinistrées. (…) Plus que jamais, les égoïsmes personnels doivent céder le pas à la solidarité nationale.»