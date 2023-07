Guinée-Armée : Doumbouya radie deux militaires des forces spéciales

En Guinée, le président de la transition Mamadi Doumbouya a radié deux militaires du groupement des forces spéciales de l’armée. C’est à travers un décret lu dans la soirée d’hier jeudi 13 juillet sur les antennes de la télévision nationale RTG. Guinéematin et Mosaiqueguinée indiquent que les militaires radiés sont coupables de vol et de désertion.



Des militaires déjà radiés en avril dernier



Le premier, l'adjudant Mamadou Aliou Diallo, est mis à la porte pour vol, et le second pour désertion. Il s’agit du sous-lieutenant Thierno Boubacar Diallo. En avril dernier, la junte au pouvoir avait déjà radié de l’armée le colonel Mamadou Alpha Barry (ancien porte-parole de la gendarmerie nationale) et 26 autres militaires. M. Barry avait été condamné en 2020 à cinq ans de prison pour vol aggravé.



Sa peine a cependant été réduite à quatre ans de réclusion par la cour d’appel. Son avocat, Me Salifou Béavogui, avait promis d’attaquer l’arrêté de radiation devant la chambre administrative de la Cour suprême.